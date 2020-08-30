YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış

Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış

ÇORUM HABERLERİ  | 30.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 7,85 oranında artarken, genel kontenjanlarda doluluk oranının ise yüzde 4,24 artarak yüzde 93,11 olarak gerçekleştiği açıklandı.YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasıyla toplam 83 programdan 44’ü ön lisans, 21’i lisans programı olmak üzere 65 programda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Hitit Üniversitesi’nde lisans kontenjanlarında yüzde 95,12, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 91,95’lik doluluk yaşandı.

Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış

Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 7,85 oranında artarken, genel kontenjanlarda doluluk oranının ise yüzde 4,24 artarak yüzde 93,11 olarak gerçekleştiği açıklandı.
YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasıyla toplam 83 programdan 44’ü ön lisans, 21’i lisans programı olmak üzere 65 programda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Hitit Üniversitesi’nde lisans kontenjanlarında yüzde 95,12, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 91,95’lik doluluk yaşandı. Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteye 3 bin 487 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.
Hitit’te, son dönemde akademik birimlerde gerçekleştirilen yapılanma süreci kapsamında ilk defa öğrenci alan Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Çevre Sağlığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programları ile yeniden öğrenci alan Matematik Bölümü için ayrılan 232 kontenjanın tamamı doldu.
54 Ülkeden bin 87 uluslararası öğrencinin tercihi Hitit Üniversitesi oldu
Uluslararası Öğrenciler İçin 2020-2021 Akademik Yılı ön lisans ve lisans programlarına başvuru sonuçlarına göre de Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Kazakistan, Nijerya gibi dünyanın bir çok ülkesinden eğitim görmek isteyen öğrenciler tercihini Hitit Üniversitesi’nden yana kullandı.
Toplam 54 ülkeden bin 87 öğrenci, üniversite eğitimi için Hitit Üniversitesi’ne başvururken, başvurusu geçerli olarak değerlendirilen 495 öğrenciden 239’u kabul edildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, kabul edilen 239 öğrenciden 125’i kayıt işlemini yaptırdı. Uluslararası öğrenciler için 24 Ağustos’ta başlayan ek başvuru süreci, 11 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek.
“Sonuçlar, attığımız stratejik adımların isabetli olduğunu göstermektedir”
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını dikkate alarak belirledikleri eğitim stratejisinin olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi.
Prof. Dr. Öztürk, akademik birimleri yapılandırırken, mezuniyet sonrası iş olanakları, bölge ve ülkenin ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl ilk defa öğrenci almak üzere Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Çevre Sağlığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programlarını açtık. Matematik Bölümü’ne yeniden öğrenci alınmasını talep ettik. Bu bölümlerin tamamı, beklediğimiz gibi doldu. Sonuçlar, attığımız stratejik adımların isabetli olduğunu göstermektedir” dedi.
Hitit Üniversitesi’ni tercih eden öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, “İstihdam odaklı eğitim anlayışımızla, başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize eksiksiz kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hitit Üniversitesinin hedefi, analitik düşünen, yeniliklere açık, nitelikli ve değerlerine bağlı mezunlar yetiştirmektir. Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşması, gençlerimizin bu niteliklere sahip bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Çorum Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:59
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Binevler Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yanan Araçtan Yaralı Kurtulan Hemşire Hayatını Kaybetti
Yanan Araçtan Yaralı Kurtulan Hemşire Hayatını Kaybetti
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.