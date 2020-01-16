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  4. Hitit Üniversitesi’nin atık projesine TÜBİTAK’tan destek

Hitit Üniversitesi’nin atık projesine TÜBİTAK’tan destek

ÇORUM HABERLERİ  | 16.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim elemanları Dr.

Hitit Üniversitesi’nin atık projesine TÜBİTAK’tan destek

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim elemanları Dr. M. Selim Demirtaş ve Dr. Emir Avcıoğlu’nun, plastik atıklarından faydalı yapı malzemesi üretimine yönelik hazırladıkları projeye TÜBİTAK tarafından destek verilecek.
Dr. Demirtaş ve Dr. Avcıoğlu, Türkiye’nin sıfır atık politikasına katkı vermek amacıyla proje hazırladı. Plastik atıkları yapı malzemesine dönüştürecek bir makine üretimine yönelik hazırlanan “Farklı Türde Atık Plastiklerin Homojenizasyonu ile Takviyeli Kompozit Malzeme Üreten Makinenin İmalatı Projesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’ın 1512 Tekno girişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında sunuldu. TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, projeye 200 bin liralık destek verilmesi kararlaştırıldı. Proje kapsamında 1 yıl içerisinde yüzde 100 yerli, plastik atıklardan faydalı yapı malzemesi üretecek bir makine imalatının yapılması planlanıyor.
Dr. Emir Avcıoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, imal edecekleri makinenin piyasada aynı işlevi gören diğerlerine göre daha az enerjiyle çok daha yüksek üretim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.
Dr. Avcıoğlu, “Üniversitemiz ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) arasında gerçekleştirilen, “Çorum Teknokent’te Firma Kuracak Olan Öğretim Elemanları İçin Destek” verilmesine ilişkin iş birliği protokolünden de faydalanarak, Çorum sanayisinden alacağımız teçhizat desteğiyle 1 yıl içerisinde makineyi yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, daha az enerji tüketecek bu makineyle ülkemizin sıfır atık politikasına destek olmak” şeklinde konuştu.

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