Hitit yolu güzergâhında doğaseverlerin yeni gözdesi Budaközü Vadisi

Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan Budaközü Vadisi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Tarih ve kültür turizmi meraklılarının uğrak noktalarından birisi olan Boğazkale, şimdilerde ise Hattuşa Milli Parkı sınırlarında yer alan Budaközü Vadisi yürüyüş parkuru ile özellikle doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Çorum’da bulunan Hitit Yolu, seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye’deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösteriliyor. UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit Yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan “Budaközü Vadisi’nin Doğa Turizmine Kazandırılması” projesi geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı proje 755 bin TL’ye mal olurken, OKA tarafından 550 bin TL hibe desteği verilmişti. Projeyle Hitit Yolu rotalarından biri olan Budaközü Vadisi’nde gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak vadinin erişilebilirliği kolaylaştırılırken, Hattuşa’nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli ile ilçe turizminin güçlendirilmesi, bölgeye gelen turistlerin ortalama kalış süreleri ile turizmden elde edilen gelirin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda vadiye 8 adet kamelya, 6 adet çelik halatlı ahşap köprü, ahşap korkuluklar, seyir terasları, ahşap merdivenler ve ahşap çocuk oyun grubu yapıldı. Profesyonel doğaseverlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkânı sağlayacak bu proje ile yerli ve yabancı turist sayısının artırılması hedefleniyor. Budaközü Vadisi, 4 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğaseverleri dünyanın ilk yazılı barış anlaşması Kadeş’in imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklarda tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor.

