HİTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne öğrenci alınacak

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği bölümüne 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak.

Hitit Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ilk kez öğrenci alınması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulundu. Böylelikle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün, 40 öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün, üst düzey teorik ve uygulamalı bilgiyle Türkiye’nin teknolojik anlamda gelişimine önemli katkılar sunması hedeflenirken, bu sayede bölüm öğrencilerinin çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojilerin takibinin yanı sıra geleceğin teknolojilerini ortaya atabilecek şekilde öğretim görmesi tasarlanıyor.

HİTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci alınmasının, sanayi bakımından son derece güçlü durumda bulunan Çorum’a, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

