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Hiva-Bursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri düzenlendi

23.10.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiva-Bursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri düzenlendi

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Bursa'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesince "Hiva-Bursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri" organize edildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konser öncesinde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinin 2022 Ocak ayında başlayacağını söyledi.

Aktaş, gelecek yıl kentte birçok etkinlik düzenleneceğini belirterek "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını aldık ama ocak sonunda nasip olursa Türk dünyası bakanlarıyla birlikte burada bir lansmanla başlayacak. Türk dünyası yemekleri, müzik, folklor, panel, konferans, fuar gibi farklı etkinlikler, aktiviteler de olacak. Şehrin ekonomisine etki edecek boyutları da var ama biz farklı yerlere de şehrimizi tanıtmak ve anlatmak adına çalışmalar olacak. İnşallah önümüzdeki yıl şehrimiz daha da renklenecek. Bir şehrin marka olması icraatla olur. Bursa'da tarım, turizm de var. Osmanlıya başkentlik yapmış olan bu şehre bu özellik yakışırdı." diye konuştu.

Konserde, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, geniş bir repertuardan oluşan türküleri seslendirdi.

Ardından Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen sanatçılar yörelerine ait müzikleri icra etti.

Konser sonunda müzikseverler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

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