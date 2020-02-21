YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 21.02.2020 22:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Merkez ve Şahintepe Mahallelerinde bulunan vatandaşların evine konuk oldu.

Bitlis’in Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların evlerine giderek hane ziyaretinde bulundu.

Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Merkez ve Şahintepe Mahallelerinde bulunan vatandaşların evine konuk oldu. Vatandaşların hatırını sorup problemlerini yerinde dinleyen Kaymakam Köleoğlu, yaptığı açıklamada "Bizler devletimizin hizmetlerini ülkemizin en ücra köşesinde de olsa vatandaşlarımıza ulaştırmak için görevlendirildik. Sizler evlerinizde rahatsanız bizler de rahatız" dedi. Ziyaretlerde Kaymakam Köleoğlu’na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.