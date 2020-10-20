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Hizan Kaymakamı Yelek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 20:28 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe genelindeki ziyaretlerine devam ediyor.Kaymakam Yelek, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve Sağınlı Jandarma Karakol Komutanı Kd.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe genelindeki ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Yelek, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve Sağınlı Jandarma Karakol Komutanı Kd. Başçavuş Kadir Tuğ ile birlikte İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Şantiye Şefliği ile Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
İlk ziyaretini Soğuksu Şantiye Şefliğine yapan Kaymakam, incelemelerde bulunarak çalışmalar ve iş makinaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yelek, daha sonra Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek rütbeli personel ve askerlerle sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Alınan güvenlik tedbirleri, yapılan çalışmalar ve karakol ile ilgili brifingaldı. Kaymakam Yelek, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederek vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılan asayiş uygulamalarının etkili bir şekilde devam etmesini isteyerek, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.
Kaymakam Yelek, daha sonra jandarma karakol komutanlığı hatıra defterine görüşlerini yazdıktan sonra buradan ayrıldı.

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