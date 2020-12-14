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Hizan Kaymakamı Yelek’ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 14.12.2020 22:15 | Son Güncelleme

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işleyişi ve çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak birimleri gezdi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işleyişi ve çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak birimleri gezdi. Daha sonra müdürlük makamına geçen Kaymakam Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör’den ilçedeki eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan projeler, devam eden projeler ve okul inşaatları hakkında kısa bir brifing aldı.
İlçenin mevcut eğitim başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Kaymakam Yelek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimi de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bizler, geleceğin büyük Türkiye’sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek ve bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Bu anlamda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. İlçede var olan başarının, eğitim kalitesinin çok daha yukarılara çıkartılması için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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