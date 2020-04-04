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Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

BİTLİS HABERLERİ  | 04.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip Korona virüse karşı mağdur olan vatandaşlara bu kez de Hizan Müftülüğü yardım eli uzattı.

Bitlis’in Hizan Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip Korona virüse karşı mağdur olan vatandaşlara bu kez de Hizan Müftülüğü yardım eli uzattı. Hizan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hizan Şubesi tarafından ilçedeki din görevlilerinin yerinde tespit ettiği yaşlı, hasta, nafaka temininde sıkıntı yaşayan vatandaşlara hazırladıkları gıda kolileriyle yardımda bulundular. İlçe Müftüsü Murat Demir yaptığı açıklamada; “Hizan ilçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hizan Şubesi olarak başkanlığımızın yürüttüğü bu hizmetlerden payımıza düşeni yapmak ve bir nebze de olsa milletimizin derdine derman olmak dinimizin de bir gereği olarak şiar edindik. Bu doğrultuda müftülüğümüz vefakâr ve özverili personelleri yaşlı, kimsesiz, hasta, yoksul ve mağdur vatandaşlarımızın hizmetindeler ve olmaya da devam edeceklerdir. Allah (C.C) biran önce milletimizin içinde bulunduğu bu zor süreçten kurtararak refah ve huzura kavuşturacak bir yel nasip etsin, bu hastalığa karşı direncimizi arttırsın, milletimizi bir ve bütünlük çerçevesinde hareket etmeye muvaffak kılsın” dedi.

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