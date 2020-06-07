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Hizan'da 6 bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.06.2020 21:22 | Son Güncelleme

Hizan'da 6 bina karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalledeki 6 bina için karantina kararı verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 mahallede 6 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde dört bina, Yenikent Mahallesi'nde iki bina geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak."

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