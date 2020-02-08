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Hizan’da kar yağışı ve tipi

BİTLİS HABERLERİ  | 08.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü Hizan’da, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hizan Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, 65 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalıştığını ifade eden Gümüş, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede kapanan köy yollarını açarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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İkindi
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Akşam
17:47
Yatsı
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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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