YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Hizan’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Hizan’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

BİTLİS HABERLERİ  | 21.02.2020 22:58 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi.Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi.
Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu da, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceledi. Kaymakam Köleoğlu, "Yoğun yağışa ve elverişsiz hava şartlarına rağmen ilçemizde hayatın normal akışını temin etmek için gece gündüz demeden mesai harcayan personelimize teşekkür ediyorum. Onların varlığı devletimizin ne kadar güçlü olduğunun teminatı olarak vatandaşlarımıza güven veriyor. Karla mücadelede her türlü fedakarlığı göstererek vatandaşlarımızın rahatı için kendilerinden feragat eden tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.