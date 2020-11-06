Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Hizan ilçesinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere polis, jandarma, zabıta, sağlık ekipleri, öğretmen ve imamlar katıldı. Denetim kapsamında ilçe merkezindeki iş yerleri tek tek kontrol edildi. İş yeri çalışanları ve müşteriler maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen konusunda uyarıldı. Özellikle iş yerlerindeki masaların aralıklı konulması konusunda uyarılan iş yeri sahiplerinden, müşteriler gelmeden eksikliklerinin hızlıca giderilmesi istendi. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

