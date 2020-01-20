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  4. Hızır Reis İlkokulu’nun bahçesi yenilendi

Hızır Reis İlkokulu’nun bahçesi yenilendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Hızır Reis İlkokulu’nun bahçe zeminini yenileyerek öğrenciler için daha güvenli bir hale getirdi.İzmit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki okulların eksiklik ve taleplerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Hızır Reis İlkokulu’nun bahçe zeminini yenileyerek öğrenciler için daha güvenli bir hale getirdi.
İzmit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki okulların eksiklik ve taleplerine göre çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oldukça bozuk olan Hızır Reis İlkokulu’nun bahçe zemininde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile okulun bahçesi, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde vakit geçirecekleri alan haline getirildi.

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