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Hızla geri giden araç bir kişinin ölümüne neden oldu

SİVAS HABERLERİ  | 05.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hızla geri giden araç yolda yürüyen iki arkadaştan birisine çarparak ölümüne neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün saat 19.00 sularında Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Mezarlık yolu mevkisinde meydana geldi.

Hızla geri giden araç bir kişinin ölümüne neden oldu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hızla geri giden araç yolda yürüyen iki arkadaştan birisine çarparak ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün saat 19.00 sularında Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Mezarlık yolu mevkisinde meydana geldi. Hayati Saraç (50) ve Ahmet Tecer isimli iki arkadaş yolda yürürken U.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, geriye doğru hızla iki arkadaşa yaklaşarak Hayati Saraç’a çarptı. Saraç ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anları olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafında kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Mevlana Eczanesi
Merkez
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