Hızla ilerleyen yolcu otobüsünün direksiyonuna saldırdı

Onlarca kişinin hayatını tehlikeye atan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcular arasında büyük korku ve paniğe neden olay Mersin-Osmaniye karayolunda meydana geldi. İçerisinde 26 kişinin bulunduğu otobüs 1 Ekim tarihinde Mersin’den Adıyaman’a giderken otobüste yolculuk eden Umut C. (22) bir anda yerinden fırlayarak direksiyona sarıldı.

Otobüs şoförü Hakan Çetintaş, bir taraftan direksiyonu gelişigüzel çevirmeye çalışan şahsı uzaklaştırmak bir taraftan ise direksiyonu sımsıkı tutarak otobüsün kaza yapmasına engel olmaya çalıştı. Gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayı korku ve panik ile yolcular izlerken, otobüsün muavini gelerek şahsı direksiyondan uzaklaştırdı. Otobüs şoförü büyük bir kazayı yol kenarındaki bariyerlere çarparak önledi. Otobüste yaşanan bu olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay sonrası jandarmaya bilgi verildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Umut C. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan o anları anlatan otobüs şoförü Hakan Çetintaş, “Mersin- Adıyaman seferini yapmak üzere saat 22.30’da Mersin otogarından çıktık. Son dakika bir yolcu getirmişler bende o yolcuyu görmedim. Adana’dan sonra muavin arkadaşımıza midem bulanıyor beni ön tarafa alabilir misin diye sormuş. Muavin arkadaşımız da onu ön tarafa 2 numaralı koltuk boş olduğu için oraya getirmiş. Biraz daha yol gittikten sonra onun hareketlerinden şüphelenmeye başladım. Ve esneyip duruyordu. Hatta ona esneme sen esnersen bizimde uykumuz gelir dedim, oda bana kusura bakma diye cevap verdi. Ona nereye gittiğini sorduğum da bana Adapazarı’na gidiyorum dedi. Ben de bu arabanın Adapazarı’na gitmediğini söyledim. Gölbaşı’na yakın olduğunu söyleyince Pazarcık’a gittiğini anladım. Muavin arkadaşımız sana arkada bir yer ayarlasın Pazarcık’a kadar uyu geldiğimizde biz seni kaldırırız dedim. Oda bana tamam dedi. Muavin arkadaşımız kalkıp arkaya doğru gidip ona yer göstereceği esnada birden direksiyona fırladı. Direksiyonu hızla çevirmeye başladı. Sağ tarafımız uçurumdu tabi ben direksiyonu bırakmadım. Hakimiyeti bozmamaya çalıştım. Bariyerlere vurarak orada durduk. Arabada 23 tane yolcu 3 personel olmak üzere toplam 26 kişi vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. Sonradan öğrendik ki uyuşturucu kullanmış Daha önceden böyle bir şey başımıza gelmedi. Yolcularımız da çok şükür iyi, arabamız da maddi hasar oluştu. Yani doğal olarak korktuk ama soğukkanlılığımızı koruyarak çok şükür hızı 100 üstü gidin otobüsü durdurduk. Eğer bir şey olsaydı çok kötü olurdu, yani yüzde 70- 80 insanlar ölebilirdi içeride. Çünkü sağ tarafımızda uçurumdu. Bir iki gün sonra şahsı serbest bırakmışlar ben jandarmadan öyle duydum” diye konuştu.

