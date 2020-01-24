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Hizmet - İş Sendikası 42. kuruluş yıldönümünü kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; Hizmet-İş Sendikasının 42.

Hizmet - İş Sendikası 42. kuruluş yıldönümünü kutladı

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; Hizmet-İş Sendikasının 42. Kuruluş yıldönümü ve 2019 yılının faaliyetlerinin genel değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sümer Tesislerinde gerçekleşen programa Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yönetim, denetim, disiplin, baştemsilci, temsilci ve komite başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Çelik, “Sendikal tarihte, 42 yıllık alın teri, hak ve emek mücadelesinde oldukça anlamlı 42. sayfamızı açıyoruz. Bu sayfada, medeniyet emekçilerinin 42 yıllık inançlı, onurlu, iradeli, kararlı ve bir o kadar da koca yürekli mücadelesi var. 42 yıl önce, Adıyaman’ın soğuk kış gününde, Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ve 6 dava arkadaşı tarafından 24 Ocak 1979’da toprağa atılan tohum bugün dev bir çınar olmuştur. Bugün Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve yönetim kurulunun azmi ve kararlılığıyla 42 yıl sonra yani bugün; basiret, dirayet ve ferasetli ellerde ülkemizin en büyük sendikası olmuştur” dedi. Çelik, “Hak-İş/Hizmet-İş kurulduğu günden bu yana asla ikircikli bir politika izlememiştir. HİZMET-İŞ varlığını; sürekli ve anlamlı kılabilmek için var olmuştur. Her yerde emekçinin sesi olmuş ve her ne söyledi ise arkasında durmuştur. Bugün çalışma hayatı içerisinde sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. Ama bu sorunları bu sıkıntıları çözecek irade ve mücadele azmimiz de var. Hak İş ve Hizmet İş çatısı altında hak ve emek mücadelesine katkıda bulunan ve bugün aramızda olmayıp ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün bu davaya gönül veren ve bu mukaddes davayı omuzlayanlara Cenabı Allah hayırlı ömürler versin, Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.
Program sonunda 42. kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.

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