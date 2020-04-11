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Hizmet-İş’ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, kendi imkanlarıyla üretimini sağladığı siperlikli maskeleri hastanelerde görevli işçilere takdim etti.Tüm dünyada olduğu gibi Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, kendi imkanlarıyla üretimini sağladığı siperlikli maskeleri hastanelerde görevli işçilere takdim etti.
Tüm dünyada olduğu gibi Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele devam ediyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele verenler için destekler devam ediyor. Bu kapsamda Hizmet- İş Sendikası İl Başkanı İbrahim Gürbüz, kendi imkanlarıyla üretimini sağladığı siperlikli maskeleri hastanede görevli işçilere hediye etti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere bazı ilçelerde bulunan hastanelerde çalışanlara maske ve eldiven takdim eden Gürbüz, süreç bitene kadar ihtiyaç durumuna göre dağıtıma devam edeceklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarımızın yanındayız
Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu günlerde el ele, omuz omuza verilmesi gerektiğinin altını çizen Gürbüz şöyle devam etti: “Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve ilçelerimizde bulunan hastanelerde Korona virüsü servisinde görevli hasta bakıcı, temizlikçi ve sağlık personeli arkadaşlarımıza maske ve eldiven takdiminde bulunduk. Bugünlerde birlikte olmamız gerekiyor. Biz de sağlık çalışanlarımızın ne kadar önemli bir mesleği icra ettiklerinin bugün olduğu gibi her zaman farkındaydık ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte sağlık çalışanlarımızın yanındayız.”

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