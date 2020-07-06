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Hizmet seferberliği Kumburgaz ve Güzelce’de sürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı çalışma hafta sonu Kumburgaz ve Güzelce mahallelerinde sürdürüldü.Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kumburgaz ve Güzelce mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı çalışma hafta sonu Kumburgaz ve Güzelce mahallelerinde sürdürüldü.
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kumburgaz ve Güzelce mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm sokaklarına giren belediye ekipleri gelişigüzel atılmış molozları topladı, metruk yapılar kaldırıldı. Sokaklar süpürülerek tazyikli su ile yıkandı. Çöp konteynerlerinin tamamı ilaçlı sularla yıkanırken, hasarlı çöp konteynerleri yenileri ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallede budama ve ot biçme işlemi yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı bölgeleri onardı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yatalak, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti verdi.

“Çalışmalarımız aralıksız sürecek”
Belediye Meclis üyeleri Ahmet Şahin, Murat Erçağ, Fatih Çınar, Savaş Bilik, Eren Savaş, Kerem Ereke, Seçkin Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akgün, “Köy niteliğinde olan tüm mahallelerimizi bir yandan yaz mevsimine hazırlıyor öte yandan vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinliyoruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerde de sürdürülecek” dedi.
Cumartesi günü Kumburgaz mahallesinde kapsamlı bir saha çalışması yürüten Büyükçekmece Belediyesi ekipleri pazar günü de çalışmalarını Güzelce mahallesinde sürdürdü.

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