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Hizmete açılan işletmelerde dezenfekte çalışması

ANKARA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren ancak bugün itibariyle hizmete açılan işletmelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.Toplum sağlığını korumak adına salgınla mücadele eden belediye ekipleri, yeniden açılan kafeler, çay ocakları, spor salonları ve restoranlarda öncelikle tesislerin içindeki mutfak kısmından masa ve sandalyelere kadar her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi.Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yeni normalleşme süreci kapsamında ilçemizde tekrar faaliyetine başlayacak olan işletmelerimizde dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirerek işletmelerimizi açılışa hazırladık.

Beypazarı Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren ancak bugün itibariyle hizmete açılan işletmelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.
Toplum sağlığını korumak adına salgınla mücadele eden belediye ekipleri, yeniden açılan kafeler, çay ocakları, spor salonları ve restoranlarda öncelikle tesislerin içindeki mutfak kısmından masa ve sandalyelere kadar her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yeni normalleşme süreci kapsamında ilçemizde tekrar faaliyetine başlayacak olan işletmelerimizde dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirerek işletmelerimizi açılışa hazırladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hizmet alabilir ve alışverişlerini gerçekleştirebilirler” dedi.

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