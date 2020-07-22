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Hizmetin gülümseten yüzü: TEBEV

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ekibi vatandaşlara birçok konuda hizmet verirken, sağlık kontrollerini de aksatmıyor.TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ekibi vatandaşlara birçok konuda hizmet verirken, sağlık kontrollerini de aksatmıyor.
TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, vatandaşlara hastaneye ulaşımdan eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.
TEBEV ekiplerinin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

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