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Hizmetler sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 12.12.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, kısıtlamayı fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yol ve kaldırım çalışmalarını son sürat devam ediyor.

Kilis Belediyesi tarafından 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, kısıtlamayı fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yol ve kaldırım çalışmalarını son sürat devam ediyor. Ekipler, mahalle, cadde ve sokaklar da kaldırım taşı düzenlemesi, refüj boyama ve asfalt yamalama çalışmalarını yürütüyor.
Su İşleri Müdürlüğü ekipleri de ket merkezinin muhtelif yerlerinde su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü kent merkezinden rutin temizlik işlerini aksatmadan sürdürüyor.

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