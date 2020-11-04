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Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayıp, her mahalleye eşit hizmet konusunda da çaba gösterdiklerini bildirdi.Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz başkanlığında muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile ilçe belediyesinde toplantı düzenlendi.

Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayıp, her mahalleye eşit hizmet konusunda da çaba gösterdiklerini bildirdi.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz başkanlığında muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile ilçe belediyesinde toplantı düzenlendi. Başkan Cengiz, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile toplantı düzenlendiklerini belirterek, “İstişare toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemize yapılan ve yapılması planlanan projelerimiz ve hizmetlerimiz konusunda gerekli bilgileri verdik. Hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduk” ifadelerini kullandı. Cengiz, “ Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız elimizden geldiği kadar 28 mahallemize ayrım yapmaksızın eşit hizmet yapmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantıda memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri, Başkan Cengiz’ e istişare toplantısı düzenlediği için teşekkür ettiler.
Toplantı sonunda başkan Cengiz, muhtarlara, yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket taktim etti.

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