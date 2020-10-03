YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Hizmetleri plaketle ödüllendirildi

Hizmetleri plaketle ödüllendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 03.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Yaptığı çalışmalarla Manisa’da büyük takdir ve güven kazanan Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğine bir plakette Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan tarafından verildi.Cansuyu Derneği Manisa Temsilciğine yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Hizmetleri plaketle ödüllendirildi

Yaptığı çalışmalarla Manisa’da büyük takdir ve güven kazanan Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğine bir plakette Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan tarafından verildi.
Cansuyu Derneği Manisa Temsilciğine yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan tarafından teşekkür plaketi verildi. Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğinde gerçekleşen ziyarette İl Temsilcisi Fatih Akova, Dernek Yöneticileri Ercüment Kumru, Fatih Köse, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan, Gediz İlköğretim Okulu Müdürü Evren Arslan hazır bulundu.

“Başkanımızın gayretli çalışmalarına şahidiz”
Cansuyu Derneğinin Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova’dan ve çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade eden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, “Biz halkın daha ekonomik olarak dar ve kısıtlı olduğu yaşıyoruz. Burada elimizden geldiğince halkımıza faydalı olmak için mahallemizin muhtarlığını yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda değerli başkanımız her aradığımızda bizlere yardımcı oldu. Kendilerinin yaptıkları çalışmalara bizzat şahit olduk. Kimi zaman biz onun telefonunu hiç susturmadık yeri geldi başkanımız bizim telefonumuzu hiç susturmadı. Muhtaç hana kalmasın diye çok gayretli çalışmaları var. Şimdiye kadar mahallemizde yüzlerce aileye beraber ulaştık. Bu özverili çalışmalarından ötürü muhtarlığımız olarak kendisine acizane bu plaketi sunuyoruz. İnşallah daha kıymetli çalışmalarda beraber omuz omuza yürürüz” dedi.

“Bir telefon kadar yakınız”
Kendilerine taktim edilen plaketi tüm Cansuyu ailesi olarak kabul ettiğini ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, “Son muhtaca ulaşıncaya kadar ömrümüzün son adımına kadar ilk günkü gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, beraber el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz ulaşamayacağımız kimse kalmayacaktır. Çalışmalarımıza katkı vermek, destek olmak bu işte bende varım diyenlere sadece bir telefon numarası kadar uzağız.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Samandağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Samandağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Kaymakam Yelek’ten Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret
Kaymakam Yelek’ten Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

Manisa Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
13:04
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Güneş Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Sevenler Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.