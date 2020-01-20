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  4. Hizmette sınırları aşan belediye

Hizmette sınırları aşan belediye

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Örnek ve öncü uygulamalarıyla belediyecilikte model olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ürettiği teknoloji ve tasarımlar ile vermiş olduğu hizmetleri yurt dışına taşımaya devam ediyor.

Örnek ve öncü uygulamalarıyla belediyecilikte model olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ürettiği teknoloji ve tasarımlar ile vermiş olduğu hizmetleri yurt dışına taşımaya devam ediyor. KAYMEK ile 2006 yılından bu yana Bosna Hersek’te hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teknoloji taşıyacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. Kayseri’nin yanı sıra Türkiye için teknoloji üreten bir şirket olma vasfını bir adım daha ileriye taşıyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışına da açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi için yapılacak çalışmalarda Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin tercih edilmiş olması, şirketin bugüne kadar yaptığı işlerde ne denli başarılı olduğunu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü bir kez daha gösterdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacağı toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi için gittiği Yavru Vatan’da çok önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaretinde sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştiren Başkan Memduh Büyükkılıç, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile de bir araya gelmişti. Başbakan Tatar ve Bakan Atakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulaşımı için çok değerli olan proje için Kayseri’nin katkısına verdikleri önemi dile getirdiler.
‘Ulaşımda üretim’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayının ardından reforma ve kurumsallaştırma çalışmalarına başlayacak olan Kayseri Ulaşım A.Ş., kısa sürede sadece ulaşım hizmetleriyle değil bünyesinde kurduğu Ar-Ge birimi ve bu birimdeki üretimleriyle de dikkat çeken bir şirket haline geldi. Ulaşım hizmetlerinin çok daha iyi verilebilmesi için teknoloji üreten Kayseri Ulaşım A.Ş., bu teknolojiyi ülkemizin farklı illerinde de hayata geçirdi. Kayseri Ulaşım A.Ş.;İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Antalya, Şanlıurfa, Malatya, Mersin, Van gibi birçok ilde yürüttüğü proje ve danışmanlık hizmetleriyle Kayseri’den aldığı gücü tüm Türkiye’ye aktarıyor.

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Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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