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HKÜ girişimcilerinin TÜBİTAK BiGG başarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bireysel Genç Girişim “Bigg” uygulayıcı kuruluşlarından biri olan HKÜ’nün yürüttüğü SmartBiGG Programında, 2019/2.

Bireysel Genç Girişim “Bigg” uygulayıcı kuruluşlarından biri olan HKÜ’nün yürüttüğü SmartBiGG Programında, 2019/2. Dönemi kapsamında 6 girişimci kabul aldı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TÜBİTAK’ın genç ve yenilikçi girişimci adaylarının kendi işlerini kurmalarını teşvik ettiği bin 512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı kapsamında 6 girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağladı.
HKÜ’den eğitim ve Mentorlük desteği
HKÜ olarak öğrenci, akademisyen ve mezunları başta olmak üzere bölgede yenilikçi iş fikri olan tüm kesimlere yönelik eğitim ve mentorlük çalışmaları yürüttüklerini ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversite olarak, uyguladığımız SmartBiGG Programı kapsamında eğitim ve mentorlük desteği verdiğimiz girişimci adaylarından 6’sının TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe almaya hak kazanmaları bölgemizdeki yenilikçilik ekosistemine önemli katkı sağlayacaktır. 2019/2. Dönemde verdiğimiz eğitim ve mentorluk çalışmaları sonucunda başarılı olan iş fikirleri arasında; Otonom araç, internet of things (IOT), elektronik kart, süper kapasitör ve medikal cihazların geliştirilmesi bulunmaktadır. SmartBiGG programı ile girişimcilerle fikir aşamasından başlayarak nitelikli iş planı dosyası hazırlanması sağlanmış ve ardından TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmede başarılı olan girişimcilerin şirketlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kuluçka Merkez’inde kurmaları sağlanmıştır. Teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçiren öğrenci ve akademisyenlerimize; satış/pazarlama, network oluşturma, yatırımcı buluşmaları alanlarında destek vermeye devam edilmektedir” dedi.
11 girişimci hibe desteğinden faydalanacak
Bölge çapında uygulanan SmartBiGG Programının 3 uygulama döneminde eğitim ve mentorluk desteği sunulan teknolojik iş fikrine sahip toplam 11 girişimci 200 bin TL’lik TÜBİTAK BiGG hibe desteğinden faydalanacak.
TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan HKÜ girişimcileri, Ekim ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak ve 1 Kasım 2020 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.

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