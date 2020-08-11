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HKÜ Kütüphanesinde dünya ile eş zamanlı bilgiye ulaşım

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen yayın evlerine ait kitap dergi ve veri tabanlarına sahip HKÜ Kütüphanesi, eğitim ve araştırma programlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veriyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen yayın evlerine ait kitap dergi ve veri tabanlarına sahip HKÜ Kütüphanesi, eğitim ve araştırma programlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veriyor. Korona virüs salgınında güçlü teknik alt yapısı ile öğrencilerine sağladığı uzaktan öğretimle de ön plana çıkan HKÜ, öğrencilerini zengin veri tabanları ile araştırmaya teşvik ediyor.
Tüm dünya ile eş zamanlı bilgiye ulaşımın sağlandığı HKÜ Kütüphanesi’nde kullanılan “Kütüphane Otomasyonu” sayesinde, kütüphane web sayfası aracılığı ile internet üzerinden çevrimiçi kütüphane kataloğu, e-veri tabanları ve diğer e-kaynaklara erişim sağlanabiliyor. Geniş kitap ve yayın ağına sahip HKÜ Kütüphanesi, E-veri tabanları, E-kitaplar, E-dergiler ve multimedya türünden 36 veri tabanını içinde barındıran zengin koleksiyonu ile öğrencilerine dijital mecrada destek veriyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesinin eğitim ve öğretim araştırma politikasına uygun olarak hizmet veren Kütüphanede, kutuphane.hku.edu.tr web sayfası üzerinden akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebiliyor. Bütün bunlara ilaveten çevrimiçi (online) danışma hizmeti de sunan HKÜ Kütüphanesinde, kişilerin kütüphane hesapları üzerinden ödünç takibi, kitap ayırtma, süre uzatımı, kitap siparişi, diğer üniversite kütüphanelerinden kitap isteme gibi işlemler de yapılabiliyor.

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