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HKÜ öğrencisinin uluslararası başarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı üniversite birincisi ve Yüksek Takdir öğrencisi Muhammet Mucahit Gümüş, Amerika’nın en prestijli Fulbright Master’s Programından burs kazandı.HKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4,00 üzerinden 3,95 not ortalaması yaparak derece ile mezun olan Muhammet Mücahit Gümüş, mezun olmadan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Almanya’dan 6 farklı kurumdan öğretmenlik teklifi aldı.ABD’de Fulbright bursu ile eğitim görecekMezun olduktan hemen sonra ise, Amerika Birleşik Devletlerinin en prestijli bursu olan Fulbrıght Yüksek Lisans Bursunu almaya hak kazanan Gümüş, TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) alanında 2 yıl Yüksek Lisans eğitimi alacak.Başarıdan başarıya koşarak HKÜ’nün gururu olan Gümüş, “Hazırlık eğitimini birinci bitirdikten sonra Amerika’da Güney Kaliforniya Üniversitesinde (USC) dil eğitimi almak için ödüllendirildim.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı üniversite birincisi ve Yüksek Takdir öğrencisi Muhammet Mucahit Gümüş, Amerika’nın en prestijli Fulbright Master’s Programından burs kazandı.
HKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4,00 üzerinden 3,95 not ortalaması yaparak derece ile mezun olan Muhammet Mücahit Gümüş, mezun olmadan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Almanya’dan 6 farklı kurumdan öğretmenlik teklifi aldı.
ABD’de Fulbright bursu ile eğitim görecek
Mezun olduktan hemen sonra ise, Amerika Birleşik Devletlerinin en prestijli bursu olan Fulbrıght Yüksek Lisans Bursunu almaya hak kazanan Gümüş, TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) alanında 2 yıl Yüksek Lisans eğitimi alacak.
Başarıdan başarıya koşarak HKÜ’nün gururu olan Gümüş, “Hazırlık eğitimini birinci bitirdikten sonra Amerika’da Güney Kaliforniya Üniversitesinde (USC) dil eğitimi almak için ödüllendirildim. Amerika dışında beş kez yurtdışında sırasıyla Romanya, Almanya, Fransa, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde hem çalışıp hem de lisans eğitimimi devam ettirmeye hak kazandım. Bu süreçte profesyonel gelişimim için öğretmenliğe dair çeşitli konferanslara, çevrimiçi seminerlere, atölye çalışmalarına ve organizasyonlara katıldım. Ayrıca, Romanya’da eğitimimi devam ettirirken Öğretmenlik Eğitimi ve Dil Bilimi alanında Yüksek Lisans dersi aldım ve bu ders kapsamında çeviri farklılıklarıyla ilgili bir araştırma yapıp, bu araştırmamı uluslararası bir konferansta sundum. Ayrıca, Rumence, Lehçe, Rusça, Fransızca ve Çekçe dili dersleri aldım. Her zaman yurtdışında eğitim aldığım üniversitelerdeki ve çalıştığım okuldaki uluslararası hocalarım, müdürlerim, danışmanlarım, koordinatörlerim, öğrencilerim ve arkadaşlarımdan tarafından aldığım bu denli pratiğe dayalı, motive edici ve öğretici bir eğitim sayesinde takdir edildim. Bu yüzden Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki hocalarıma değerli emekleri için minnettarım” dedi.
“Başarı tesadüf değildir”
Öğrencilerinin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, “Başarı tesadüf değildir. Muhammet Mücahit Gümüş, lisansta öğrencimdi ve hep bir akademisyen duruşu vardı. Bu başarıyı elde etmek için çok emek verdi ve bizlerde hem üniversite hem akademisyenler olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Bu gurur hepimizin. Kıymetli öğrencimizi, Amerika’da öğrenim hayatını tamamladıktan sonra mezun olduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesinde akademisyen olarak görmek ise bizlere büyük mutluluk verecektir“ ifadelerini kullandı.
Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletlerinin en prestijli burs programıdır. Bu program sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler de Amerika’da eğitim alabilmektedir. Fulbright Programı, ülkelerin giderek birbirine daha da bağımlı hale geldiği bir dünyada kişilere, kendilerini uluslararası alanda geliştirme fırsatı sunar.

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