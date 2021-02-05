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HKÜ’de TEKNOFEST 2021 hazırlıkları devam ediyor

05.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’21 için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğrencileri, sabit kanatlı drone kategorisinde de iddialı.KAL-İHA adını verdikleri drone için Ar-Ge çalışmalarını sürdüren HKÜ öğrencileri, bu yıl 35 kategoride düzenlenen yarışlarda hedeflerini ilk üç olarak belirledi.TEKNOFEST’in akademik paydaşı olan HKÜ, festivale başvuru yapacak öğrencileri için tüm olanaklarını seferber ediyor.

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’21 için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğrencileri, sabit kanatlı drone kategorisinde de iddialı.
KAL-İHA adını verdikleri drone için Ar-Ge çalışmalarını sürdüren HKÜ öğrencileri, bu yıl 35 kategoride düzenlenen yarışlarda hedeflerini ilk üç olarak belirledi.
TEKNOFEST’in akademik paydaşı olan HKÜ, festivale başvuru yapacak öğrencileri için tüm olanaklarını seferber ediyor. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi ile teknolojik iş fikrine sahip girişimcilere, çeşitli eğitim ve mentorlük desteği sağlayan HKÜ, TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapan öğrencilerini de yalnız bırakmıyor. Kalyon Garaj’da hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kendilerine verilen imkanlar ve desteklerle takımlar halinde çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda festivale başvuru yapacak KAL-İHA takımı ise, Ar-Ge çalışmalarını sürdürdükleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile festivalde Gaziantep’e büyük bir gurur yaşatmaya hazırlanıyor.
“TEKNOFEST 2021’e rekor sayıda başvuru ile katılmak istiyoruz”
TEKNOFEST’e projeleri ile katılmak için seferber olan öğrencilerle bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ”TEKNOFEST geçen sene Gaziantep’ten geçti. Büyük izler bıraktı. Toplumsal teknoloji farkındalığını da, kentin sanayisinin yüksek teknoloji farkındalığını da artırdı. Gençler motive oldular ve teknoloji geliştirme işine de el attılar. Rekorlar kırıldı. Bu bizim geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağladı. Bu yıl, HKÜ olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine daha fazla katkı sunmak amacıyla, TEKNOFEST’e rekor sayıda proje ile katılmak istiyoruz. Geçen sene Cengalyon isimli takımımız iyi bir başarı elde ederek, birinci olmaya hak kazanmıştı. Bu yıl da iddialıyız” dedi.
KAL-İHA takımını oluşturan öğrenciler ise, “Eylül ayından bu yana Ar-Ge çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yerli ve milli insansız hava araçlarının (İHA) tasarımlarının ve yazılımlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. İHA’lar her geçen gün önemine önem katmaktadır. Biz de bu sahada Ar-Ge çalışması yaparak takım arkadaşlarımızla İHA yarışmalarında başarı hedefleyerek üniversitemizi ve ülkemizi büyük bir gurur ile temsil etmek istemekteyiz” diye konuştu.

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