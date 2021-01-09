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HKÜ’nün projeleri Avrupa Dayanışma Programı ESC’de kabul gördü

09.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),EuropeanSolidarityCorps (ESC-Avrupa Dayanışma Programı) kapsamında Ulusal Ajans tarafından kabul edilen “Gönüllülük Projeleri” ile hem öğrencilere uluslararası fırsat sunacak hem de Avrupalı gençleriGaziantep’te misafir ederek uluslararasılaşmaya artı değer katacak.HKÜ öğrencilerinin girişimci ve yenilikçi bireyler olarak iş hayatına hazırlanmalarına destek veren ve bu deneyimi yurt dışında sağlamayı hedefleyen Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), "Gönüllülük Projeleri" kapsamında,132 bin Euro’ya yakın hibe desteği alacak.Avrupa’dan 40 genç,Gaziantep’te Gönüllü Girişimci OlacakESC programı kapsamında bir projede ev sahibi, ikinci projede ise gönderen kurum olarak tanımlanan HKÜ, 81.230 Euro bütçeli ev sahipliği yapacağı ilk proje ile 2 yılda, Avrupa’dan toplam 40 genci misafir olarak ağırlayacak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),EuropeanSolidarityCorps (ESC-Avrupa Dayanışma Programı) kapsamında Ulusal Ajans tarafından kabul edilen “Gönüllülük Projeleri” ile hem öğrencilere uluslararası fırsat sunacak hem de Avrupalı gençleriGaziantep’te misafir ederek uluslararasılaşmaya artı değer katacak.
HKÜ öğrencilerinin girişimci ve yenilikçi bireyler olarak iş hayatına hazırlanmalarına destek veren ve bu deneyimi yurt dışında sağlamayı hedefleyen Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), "Gönüllülük Projeleri" kapsamında,132 bin Euro’ya yakın hibe desteği alacak.
Avrupa’dan 40 genç,Gaziantep’te Gönüllü Girişimci Olacak
ESC programı kapsamında bir projede ev sahibi, ikinci projede ise gönderen kurum olarak tanımlanan HKÜ, 81.230 Euro bütçeli ev sahipliği yapacağı ilk proje ile 2 yılda, Avrupa’dan toplam 40 genci misafir olarak ağırlayacak. 2 aylığına Gaziantep’e gelen Avrupalı Gençler, proje kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alabilecek.
Öğrencilere uluslarası fırsat
Gönüllü kişilere kültürlerarası iletişim fırsatı ve büyük bir deneyim sunan ve HKÜ’nün gönderici kurum olarak 50.349 Euro hibe desteği aldığı ikinci projede ise ikiyılda yaklaşık 20-25 öğrenci, anlaşmalı ülkelere gönderilecek. Proje kapsamında Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek ve Portekiz’e iki aylık süre ile giden öğrenciler, hem iş hayatına hazırlanacak hem de uluslararası deneyim kazanacak.
ESC nedir
ESC gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkeleri veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olarak çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar oluşturan, bu şekilde toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen, Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ kapsamında desteklenen bir Avrupa Birliği girişimidir.

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