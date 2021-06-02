Hobi amacıyla başladığı tezhip ve minyatür sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor

"Kendine has bir dili, boyama tekniği vardır. Orta Çağ'dan günümüze geldiği biliniyor. Eskiden matbaa ve fotoğraf makinesinin olmadığı dönemleri düşünürsek o dönemlerde savaşlar, seferler, sosyal ve kültürel hayatı resmetmek için sanatçılar tarafından çalışılmış, o dönemin belgeleridir. Tezhip ise aslında 'altınlama' demektir. Altınla beraber tezhibe uygun kök boyalardan hazırlanmış boyalar da kullanılır. Önce hobi olarak başladım ancak sonra baktım ki bu işin manevi bir tarafı var. Bir büyüğüm, 'Yaptığınız iş sizi Allah'a ulaştırmıyorsa hiçbir anlamı yoktur' dedi. Bu söz beni çok etkiledi. Dolayısıyla bu süreçte sabrı, işin inceliğini, nezaketini öğrendim. Bu sanatlar bana çok şey kattı. Kendimi bu sanatlarda hep öğrenci olarak görüyorum. İnşallah emeklerim gençlerimize bir ışık olur, onları da teşvik eder."

Minyatürün ince işlenmiş küçük boyutlu bir resim sanatı olduğunu aktaran Kükrer, şöyle devam etti:

Gönül verdiği sanatların gelecek kuşaklara aktarılması için kişisel ve karma sergilerle yurdun birçok kentine çalışmalarını taşıyan Kükrer, gençlere yol göstermek için kurslarda da görev alıyor.

İktisat mezunu olan, kültürel turizm ve miras alanında da eğitim alan evli ve iki çocuk annesi Kükrer, önceleri hobi amacıyla başladığı sanatlarda önemli mesafe katetti.

- Sergilerle geniş kitlelere ulaştı

Kükrer, Yalova Nakışhanesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (BUSMEK) görev aldığını, öğrendiklerini gençlere aktarmaya çalıştığını dile getirdi.

Bu iki kurumda pek çok sergiye katıldığını, Türkiye'nin farklı kentlerinde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu bildiren Kükrer, "Amacım sergiden ziyade bu sanatların tanıtılmasıydı. Geniş kitlelere ulaştığımı düşünüyorum. Bu sanatların geleceğe aktarılmasını ümit ediyorum. Ben de eğer burada bir yol alabiliyorsam çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Kükrer, yapılan iş bireysel gibi görünse de ailenin buna destek vermesi gerektiğini belirtti.

Eşi ve çocuklarının 11 yıllık süreçte büyük destek gördüğünü anlatan Kükrer, "Yaptığım işi önemsediler. Günde belki 8-10 saat bu işle ilgilendiğim oluyor. Şu an ev hanımıyım, bu durum ev düzenine de yansıyor ama yapılan işin ne olduğu bilindiğinde etrafınızdaki insanlar da ona göre hareket ediyor." diye konuştu.

