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Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak

21.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün en çok rağbet gören çalışmalarından bir olan hobi bahçeleri için noter huzurunda çekiliş yapılacak.Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni dönem başvuruları tamamlanan Gündoğdu Mahallesi Bahçesaray, Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi, Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçeleri için kura çekilişi yapacak.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün en çok rağbet gören çalışmalarından bir olan hobi bahçeleri için noter huzurunda çekiliş yapılacak.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni dönem başvuruları tamamlanan Gündoğdu Mahallesi Bahçesaray, Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi, Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçeleri için kura çekilişi yapacak. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’ndaki kura çekilişleri, belediye encümeni tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Gündoğdu Mahallesi Bahçesaray Hobi Bahçesi kura çekilişi 23 Şubat Salı günü saat 11.00’de, Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi Hobi Bahçesi kura çekilişi 25 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de, Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçesi kura çekilişi ise 26 Şubat Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Korona virüs pandemisi nedeniyle kura çekilişine vatandaşlar katılmazken, çekiliş OdunpazarıTV üzerinden canlı yayınlanacak.

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