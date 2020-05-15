Hobi bahçeleri kriterlere uyulması şartıyla açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanındaki Doğal Ürünler Bahçesi’nde incelemelerde bulundu ve incelemeleri sırasında hobi bahçeleriyle ilgili de açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, hobi bahçelerinin dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 20 Mayıs Çarşamba günü hizmete açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin farklı bölgelerindeki 1784 hobi bahçesi ile ilgili de önemli açıklamalar yapan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların bu konuda yoğun talepleri olduğunu söyledi.

1784 hobi bahçesinin bu yıl korona virüs sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hizmete açılamadığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızdan açılması için yoğun talep geliyor. Haklı olarak mevsimin geçtiğini hatırlatıyorlar. İl Hıfzıssıhha Kuruluna ısrarla taleplerimizi ilettik. Belirli koşullara uyulması şartıyla açılabileceği şeklinde bize yetki verdiler. Biz de istenilen kriterlerin sağlanması şartıyla Hobi Bahçelerini sahipleriyle buluşturacağız” dedi.

Vatandaşlardan anlayış beklediklerini ve işin şakasının olmadığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bize bulaşmaz mantığıyla hareket etmek, komşuluk ilişkileriyle muhabbet ortamları sağlamak ve ortak alanların kullanımı mümkün olmayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız hobi bahçelerine gelemeyecek. Her hobi bahçesine maksimum iki kişi gelebilecek ve belirli sürelerle kalacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hobi bahçeleri dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından belirlenen kriterlere göre hizmet verecek.

