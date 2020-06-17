Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor

Küçükçekmeceliler, İstanbul’un göbeğinde doğayla iç içe hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, doğaya, yeşile ve toprağa özlemini gideriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi’nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 266 adet bahçede, vatandaşlara kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlıyor. Normalleşme adımlarının ardından korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde bahçeye günde 3’erli gruplar halinde alınmak şartıyla bahçeler, kullanıma açıldı. Doğal ve mevsiminde ürünleri kendi elleriyle kendi bahçelerinde yetiştirme fırsatı bulan Küçükçekmeceliler, yaz, kış ekim yapılabilen bu tarlacıklarda şehir hayatından kendilerini arındırıyor.

“Evde çok sıkıldık, burası bizim için deşarj yeri”

Mahalle sakinlerinden olan Ali Tuncer, “Evde sıkıldığımız için buraya geliyoruz. Gelip burada toprakla uğraşıyoruz fide dikiyoruz. Normalleşme sürecinden sonra burada zaman geçirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Domates, biber, salata, ay çekirdeği vb. şeyler ekiyoruz. Burada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Evde çok sıkıldık. Burası artık bizim için deşarj yeri. Normalleşme sürecine kadar zaten açılmadı. Daha sonrada bazı parselleri atlayarak sosyal mesafe açısından o şekilde önlemler alındı” şeklinde konuştu.