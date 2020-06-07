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Hobi bahçelerinde ekim telaşı

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hobi Bahçelerinde, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak vakit geçirmek isteyenler ekim telaşı yaşıyor.Tarımsal ürünleri sağlıklı bir ortamda kendileri yetiştirirken boş zamanlarını da değerlendirebilmeleri amacıyla Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan hobi bahçeleri yoğun günler yaşıyorlar.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hobi Bahçelerinde, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak vakit geçirmek isteyenler ekim telaşı yaşıyor.
Tarımsal ürünleri sağlıklı bir ortamda kendileri yetiştirirken boş zamanlarını da değerlendirebilmeleri amacıyla Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan hobi bahçeleri yoğun günler yaşıyorlar. Büyük ilginin olduğu başvurular sonucunda çekilen kura ile hobi bahçelerinin kullanım hakkını elde edenler, hafta sonunda parsellerini ekime hazırladı. Yabani otları temizleyen, toprakla uğraşanlar ailece şehrin stresinden uzaklaşıp vakit geçirdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Saraçoğlu Hobi Bahçesini ziyaret ederek parsellerinde ekim ve dikim işlemlerini yapanlarla bir araya geldi. Belediye ekiplerinin hobi bahçesini büyütme çalışmalarını inceleyen Başkan Hasan Kılca, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.
Başkan Kılca, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla uzun bir süredir kullanıma kapalı olan hobi bahçelerinde yeniden bir canlılık ve hareketlilik başladığını söyledi. Kılca, “Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçelerimizde bugünlerde tatlı bir telaş var. Pek çok yer gibi hobi bahçelerimiz de salgın dolayısıyla uzun bir süredir hizmet veremiyordu. Salgındaki vaka sayısının düşmesi ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız bahçelerine giderek bir yandan parsellerini ekime hazırlıyor bir yandan da sebze meyve fidelerini dikiyorlar. Zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde hemşerilerimiz, doğayla baş başa toprakla ve tarımla uğraşarak hoşça vakit geçiriyorlar. Tabi salgın tam olarak geçmiş değil. Dolayısıyla hemşehrilerimden ricam, sosyal mesafeye uymaları ve süreç sona erene kadar gerekli tedbirlerini almaya devam etmeleridir” dedi.

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