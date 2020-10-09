Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerinde hizmete sunulan hobi bahçelerinin kullanım hakkını ’Pandemi dolayısıyla 2 ay kullanılamaması ve ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetleri’ dikkate alarak 1 yıl süreyle uzatacaklarını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda doğa ile iç içe yaşaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce Altınoluk, Beştepeler, Karpuzatan, Cırgalan ve Selçuklu Mahalleleri’nde kurulan hobi bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Toplam bin 787 adet hobi bahçesinin kullanım sürelerine ilişkin kararları Büyükşehir Belediye Meclisi’nin verdiğini ve meclisin 2017 yılında aldığı kararla hobi bahçelerini 30 Kasım 2020 tarihine kadar hak sahiplerine tahsis ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, tahsis süresinin dolacak olması nedeniyle yeni bir karar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu yıl COVİD-19 pandemi süreci nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 27 Mart’tan itibaren hobi bahçelerini 2 ay kullanıma kapatmak zorunda kaldıklarını, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğü’nün görüşlerine istinaden 20 Mayıs’ta yeniden kullanıma açtıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, tüm bunlara 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen kısıtlamalarda eklenince hak sahiplerinin kısmi bir mağduriyet yaşadığını anlattı. Hobi bahçesindeki mevcut hak sahipleri ile hobi bahçesi almak isteyenlerin belediyeye yoğun başvuru içerisinde olduğunu, bu durumun da belediyenin verdiği hobi bahçesi hizmetinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Beştepeler’de 204, Selçuklu Mahallesi’nde 186, Altınoluk’ta 236, Cırgalan’da 458 ve Karpuzatan’da ise 703 tane hobi bahçemiz mevcut. Vatandaşlarımızın huzur buldukları bir ortam. Kendilerine verilen alanda sebze, meyve ve çiçek yetiştirebiliyorlar. Bu hizmeti vermekten çok memnunuz. Ayrıca evlerinde sıkılan vatandaşlarımız salgının başından beri sosyal izolasyon nedeni ile hobi bahçelerine daha çok ilgi duymaya başladı. Ancak sürecin hassasiyeti sebebiyle hobi bahçelerimizde belirli kısıtlamalar yapıldı. Normalde 30 Kasım Pazartesi günü hobi bahçelerimizin kullanım süreleri bitiyor. Pandemi sürecinde hobi bahçelerinin yaklaşık 2 ay kullanılaması ve bahçe ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tüm hobi bahçelerinin tahsis süresinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar 1 yıl süreyle uzatıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, uzatılmaya ilişkin konunun Pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine getirileceğini belirtti.

