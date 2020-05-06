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Hobi bahçelerinin yeni sakinleri kura ile belirlendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi’nin Porsuk ve Akkent Mahallesi’nde bulunan Hobi Yaşam bahçelerinin kura çekilişi gerçekleşti.1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen kura sonrası boşta kalan Hobi Yaşam bahçeleri için ikinci kura, şehit ve gazi yakınları ve engelli vatandaşlar için ayrı, emekli vatandaşların için ise ayrı çekildi.30 Eylül 2022 tarihinde kira süresi sona erecek olan Hobi Yaşam bahçelerinin kurasında yeni sakinleri açıklayan Belediye Başkanı Prof.

Hobi bahçelerinin yeni sakinleri kura ile belirlendi

Kütahya Belediyesi’nin Porsuk ve Akkent Mahallesi’nde bulunan Hobi Yaşam bahçelerinin kura çekilişi gerçekleşti.
1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen kura sonrası boşta kalan Hobi Yaşam bahçeleri için ikinci kura, şehit ve gazi yakınları ve engelli vatandaşlar için ayrı, emekli vatandaşların için ise ayrı çekildi.
30 Eylül 2022 tarihinde kira süresi sona erecek olan Hobi Yaşam bahçelerinin kurasında yeni sakinleri açıklayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, asil ve yedek talihlilere hayırlı olmasını temenni etti.

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