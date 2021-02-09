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Hobi Bahçesi Proje çalışmaları devam ediyor

09.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri adına hobi bahçeleri proje çalışmaları sürüyor.Haliliye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkının yanında 180 Hobi Bahçesi evinin bulunacağı 20 bin metrekarelik hobi bahçesi ile 55 bin metrekarelik piknik alanını oluşturmak için başlanılan proje çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri adına hobi bahçeleri proje çalışmaları sürüyor.
Haliliye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkının yanında 180 Hobi Bahçesi evinin bulunacağı 20 bin metrekarelik hobi bahçesi ile 55 bin metrekarelik piknik alanını oluşturmak için başlanılan proje çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile geliştirilen projede vatandaşların doğa ile iç içe istedikleri tarımsal hobilere ulaşması sağlanacak.
Projede, barbekü alanları, oturma gurupları, bisiklet ve koşu yolları, mescit, fitness alanı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları yer alacak.

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