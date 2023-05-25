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Hobi olarak başladı, ahşap dağlama sanatıyla yaptığı eserler ilgi odağı oldu

25.05.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da yaşayan 15 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap dağlama sanatının ustası olan 52 yaşındaki kadın, gelen taleplere yetişemez hale geldi.

Hobi olarak başladı, ahşap dağlama sanatıyla yaptığı eserler ilgi odağı oldu

Kastamonu’da yaşayan 52 yaşındaki Gülten Süngü, 15 sene önce merak üzerine ahşap dağlama sanatına ilgi duymaya başladı. Ahşaba elleriyle dokunuşlar yaparak tablo haline getiren Süngü’nün ürettiği eserler vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. Bir süre sonra, Kastamonu il merkezinde kendi iş yerini açan Süngü, müşterilerinden ve turistlerden büyük ilgi görmeye başladı. Her gün iş yerinin kapısını ilk günkü aşkla açan Süngü, tuale dönüştürdüğü ahşaplara sanatını işlemeye devam ediyor.

“AHŞABIN KOKUSU, DOKUNUŞU BENİ BÜYÜLEDİ”

Ahşap dağlama sanatına, kendisini çok etkilediği için başladığını ifade eden Süngü, “Ahşap dağlama sanatına 15 sene önce hobi olarak başladım. Karakalem ile başladım, daha sonra yağlı boya ve akriliklerle devam ettim. Ama beni en çok etkileyen sanat, ahşap dağlama sanatı oldu. Ahşabın kokusu, dokunuşu beni büyüledi. Bu çarşıda da ahşap dağlama sanatıyla tanındım. Yaklaşık 15 senedir bu sanatı icra ediyorum. Değişik fuar ve sergilerde stantlarımı çıktım. Sanatımı ve kendimi tanıtarak canlı performanslar yaptım” dedi.

“DÜKKANIMA GİRENLER DÜKKANIMDAN ÇIKMAK İSTEMİYOR”

Dükkanının büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Süngü, “Şu anda Kastamonu Münire Medresesi El Sanatları Çarşısındaki dükkanımda sanatımı icra ediyorum. Bu sanata gerçekten çok ilgi var. Nostalji, yaşlı amcalar, nineler, Kastamonu’nun kültürel camileri, türbeleri üzerine ahşap dağlama sanatı yaptım. Dükkanıma girenler dükkanımdan çıkmak istemiyor. Ahşabın kokusu ve sanat, onları büyülüyor” diye konuştu.

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