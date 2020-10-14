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Hobi olarak başladı, çiftlik sahibi oldu

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Ömer Dinç, hobi olarak başladığı tavukçuluğu büyüterek çiftlik sahibi oldu.Karpuzlu’nun Kağuk Mahallesi’nde yaşayan Ömer Dinç, hobi olarak başladığı tavuk yumurtası işini kazanca dönüştürdü.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Ömer Dinç, hobi olarak başladığı tavukçuluğu büyüterek çiftlik sahibi oldu.

Karpuzlu’nun Kağuk Mahallesi’nde yaşayan Ömer Dinç, hobi olarak başladığı tavuk yumurtası işini kazanca dönüştürdü. Yaklaşık 5 yıl önce satın aldığı 10 tavuk ile hobi amaçlı tavuk çiftliği kuran Dinç, aradan geçen zaman içerisinde sayıyı 12 kat yükselterek tavuk sayısını 120’ye çıkarttı. Çok sevdiği tavuklarına gözü gibi bakan Dinç, tavuk yumurtalarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yumurtaların tamamen organik olduğunu kaydeden Ömer Dinç, "Hobi olarak aldığım 10 tavuktan elde ettiğim yumurtalar bana fazla gelmeye başladı. Sonra bunları satarak kendi işimi kurmaya karar verdim. Çiftliğimizde şu anda 120 tavuk, 85 horoz ve deneme amaçlı hindi ve pekin ördeği de bulunuyor. Günlük 70 adet yumurta elde ediyorum. Bu yumurtaların tamamı organik ve ilçede talep çok fazla. Bir de gezici kümes yaptırdım. Bu kümesler sayesinde tavukları farklı arazilere götürüyorum. Böylelikle verim de artıyor. Yumurtaların yanı sıra besleğim tavukların da satışını yapıyorum. Aile ekonomisine katkı sunduğum için mutluyum" dedi.

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