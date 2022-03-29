Hobi olarak başladığı ahşap maket yapımı gelir kapısı oldu

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de oturan 60 yaşındaki Yusuf Bekçi, emekli olduktan sonra zaman geçirmek için başladığı ağaç işlemeciliği sayesinde ek gelir sağlıyor.

Bakır işletmelerinden 2011'de emekli olan Bekçi, memleketi Artvin'e döndü. Boş vakitlerini değerlendirmek için Çamlık Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında kendi imkanlarıyla atölye kuran Bekçi, ahşaptan maket ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

Yaptıklarının beğenilmesi ve talep görmesi üzerine ahşap işlemeciliğini mesleğe dönüştüren Bekçi, ürünlerini, hediyelik eşya satan işletmeler aracılığıyla ya da sipariş üzerine 500 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

Bekçi, AA muhabirine, gençlik yıllarından beri ağaç ve ahşap işlemeciliğine karşı ilgisi ve el becerisi olduğunu söyledi.

Emekliliğinden sonra kendisine uğraş alanı yaratmak için ağaç işlemeciliğine yöneldiğini anlatan Bekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evimin altında 15-20 metrekarelik alanda atölye kurdum ve kendi imkanlarımla maketler yapmaya başladım. İlk olarak araba maketlerini yapmaya başladım. Dozer, greyder, hava hattı gibi değişik iş makinelerinin maketlerini yapmaya devam ettim. Bu maketleri, iş makinelerinin birebir aynısı olacak şekilde ölçekleyerek yapıyorum."

Bekçi, maketlerde genellikle kiraz, ceviz, dut gibi ağaçları tercih ettiğini belirterek, "Yaptığım maketler beğenilince kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşlardan ve bazı sivil toplum kuruluşlarından talepler gelmeye başladı. Satmaya başladım. Bana ekonomik katkısı oldu. Hem emekliyim hem de burada yaptığım ürünleri satarak para kazanıyorum." dedi.

Bu işin sabır ve emek gerektirdiği kadar keyifli de olduğunu dile getiren Bekçi, "600 parçadan oluşan maketler var. Yaptığım ürünlerin maddi katkısından ziyade manevi katkısı beni çok mutlu ediyor. Ürün beğenildiğinde 'Bunu Yusuf usta yapmış.' dedikleri zaman gururlanıyorum. Sabırsız bu işi yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bekçi, maketlerin dışında farklı ürünler de yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu küçücük atölyemde şaheser niteliğinde ürünler yapıyorum. İş makinelerinin maketlerinin dışında Eyfel Kulesi'nin birebir aynısını yaptım. Kızak, sehpa, minik sepet gibi değişik hediyelik ürünler de yapıyorum. Bazısı 15 günde, bazısı 1 ay, bazısı 1,5 ayda yaptığım ürünler var. Bu işi yapmak bana zevk veriyor, bu işi yaptıkça hayatıma hayat katıyorum."

