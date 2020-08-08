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Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 08.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Düzce'de esnaflık yaparken bahçesinde hobi amaçlı beslemek için aldığı kazların zamanla yetiştiriciliğini yapan Nihat Sevdim, kurduğu çiftlik sayesinde Türkiye'nin her bölgesine yıllık yaklaşık 10 bin kaz gönderiyor - Nihat Sevdim: - "Bu iş aslında hobiyle başlamıştı, sonradan ticarete dönüştürdüm. Daha sonra da bu iş bana sevda oldu"

ÖMER ÜRER - Düzce'de bahçesinde hobi amaçlı beslemek için aldığı kazların zamanla yetiştiriciliğini yapan Nihat Sevdim, kurduğu çiftlik sayesinde Türkiye'nin her bölgesine yıllık yaklaşık 10 bin kaz göndererek, kendisine gelir kapısı oluşturdu.

Yıllarca beyaz eşya satışı yapan Sevdim, iki yıl önce bahçesinde hobi olarak tavuk, bıldırcın, süs tavuğu, ördek ve kaz yetiştirmeye başladı.

Yetiştirdiği iki kazın yavrulaması üzerine çevresinde bu işi yapan kişilerden bilgi alan Sevdim, daha sonra belge alarak çiftlik kurmaya karar verdi.

Kaz yetiştiriciliğinde kendini geliştiren Sevdim, yılda yetiştirdiği 10 bin kazı Türkiye'nin her bölgesine göndererek talepleri karşılamaya çalışıyor.

Bu işi yapmaya teşvik ettiği çevresindeki 7 kişiyle kooperatif kurarak hobisini meslek haline dönüştüren Sevdim, birçok kişinin bu alandan para kazanmasını sağlıyor.

- "Hayvanlarla uğraşmak bana büyük keyif veriyor"

Nihat Sevdim, AA muhabirine, hayvanlarla uğraşmanın kendisi için büyük keyif olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliğine hobi amaçlı başladığını anlatan Sevdim, "Bu iş aslında hobiyle başlamıştı. Sonradan ticarete dönüştürdüm. Kaz deyince aklımıza ilk Kars geliyor. Ancak biz Düzce'de 7 arkadaş irtibata geçtik. Daha sonra da bu iş bana sevda oldu. Çiftlik kurmaya başladık. Bölgede bunu yaygınlaştırmak için de 7 arkadaş bir kooperatif kurduk. Kooperatif bünyesinde arkadaşlarla çalışıyoruz." diye konuştu.

Sevdim, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden büyük destek aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Resmi kurumlar bize bu konuda çok destek veriyor. Bu işin yalnızca doğu illerimizde değil de Türkiye'nin genelinde yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Yıllık 50 bin civarında yavru üretimi yapıyoruz. Bunu da özellikle doğu illerimiz olmak üzere Türkiye'nin her yerine pazarlıyoruz. Güzel bir uğraş, zevkli bir uğraş ama bölge halkımızı bu işe biraz adapte etmek lazım. Bunun için de biraz uğraşacağız. Zamana ihtiyaç var."

Kaz yetiştiriciliğinin emek istediğini fakat zevkli olduğunu belirten Sevdim, "Kaz yetiştiriciliği tavuk gibi değil. Normalde sezonluk yumurtlama dönemleri var. Bu hayvanlar ocak ayı sonu, şubat ayı başı gibi yumurtlamaya başlıyor. Mayıs, haziran sonu gibi 4-5 aylık periyotlarla ırklara göre değişerek 30 ile 50 arasında yumurta yapıyorlar. Yine ırkına göre 60-70 günlük bir zaman diliminde kazları 6-7 kiloya çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaz üretimi yapan Ahmet Kahraman ise kentte 7 üretici olduğunu dile getirerek, "Kooperatif olarak toplamda 5 bine yakın anaç kazımız var. Buradan yıllık yaklaşık 45-50 bin arası civciv almaktayız. Bunları da Türkiye'nin hemen hemen her iline istisnasız gönderiyoruz." dedi.

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