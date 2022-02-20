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Hobi olarak kurdukları koroyla ailecek musiki yapıyorlar

20.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da sahne alan 4 kişilik aileden Baba Cengiz Önder: - "Çocuklarımı belli bir yaşa geldikten sonra enstrüman kullanmaya yönlendirdim. Koroyu dört yıl önce hobi olarak kurdum. Şu an bu koroyla geçimimizi sağlıyoruz"

Isparta'da yaşayan Önder ailesi ut, keman, kanun ve bendirden oluşturdukları koroyla musiki yapıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tasavvuf musiki üzerine yüksek lisansını tamamlayan baba Cengiz Önder, musikiyi önce 21 yıllık eşi Naciye'ye sevdirdi.

Daha sonra iki çocuğu Ayşe ve Cihan'a müzik sevgisini aşılayan baba Önder, aile korosu oluşturdu.

"Ailem Musiki Korosu" ismini verdikleri grup ile kültürel faaliyetler ve özel gecelerde program yaparak geçimlerini sağlayan Önder ailesi, akşamları, tasavvuf musikisi ve Türk Sanat Müziği üzerine çalışma yaparak kendilerini daha çok geliştiriyor.

Korada, baba önder ut çalıp solistlik yapıyor, ilahiyat mezunu anne Naciye ise gruba bendir çalarak katkı sağlıyor.

Dört yıl önce kurdukları grupla geçimini sağlayan ailede, çocuklardan müzik öğrencisi Ayşe keman çalarken, Cihan ise kanun çalıyor.

Cengiz Önder, AA muhabirine, müziğe olan ilgisinin geçmiş yıllarda babasının dinlediği türkülerden kaynaklı olduğu söyledi.

Çocuklarına en az bir enstrüman öğrenmeleri için tavsiyelerde bulunduğunu belirten Önder, "Çocuklarımı belli bir yaşa geldikten sonra enstrüman kullanmalarında bir yönlendirmede bulundum. Koroyu dört yıl önce hobi olarak kurdum. Şu an bu koroyla geçimimizi sağlıyoruz."dedi.

Anne Naciye Önder ise 21 yıl önce sadece müzik dinlemeyi sevdiğini, bir enstrüman çalmayı hiç aklına getirmediğini ifade etti.

Gruba bendir çalarak katkı sağladığını belirten anne Önder, "Ailemizde herkes müzikle uğraşınca ben de bendir çalmaya karar verdim. Zaman buldukça müzik işiyle uğraşmaya çalışıyoruz. Bu grup çok güç şartlar altında, Allah'ın lütfu ile çok kolay kuruldu. Zaman, iş ve ekonomik anlamda çok zor durumdayken ortaya çıktı." diye konuştu.

- "Müzik sevgim sayesinde müzik öğretmenliğini tercih ettim"

Önder ailesinin 18 yaşındaki kızları Ayşe Önder de müziğe olan ilgisinin 9-10 yaşlarında başladığını belirterek "Babam sürekli evde ut çaldığı için hiç müziğe yabancı kalmadım, ilerleyen zamanlarda kemana olan ilgim arttı ve kurslar almaya başladım. Müzik sevgim sayesinde müzik öğretmenliği tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Kanun çalmaya 9 yaşında çalmaya başlayan Cihan Önder, müzik aletlerinde en çok kanun çalmayı sevdiğini belirterek yaşıtlarına müzikle ilgilenmelerini tavsiye etti.

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