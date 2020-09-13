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Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde modern dönüşüm

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımına başlanan kanal ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde modern dönüşüm

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımına başlanan kanal ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir.” dedi.
Hafta sonu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Şehrin altyapısını da geleceğe hazırlayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz kanal ıslahı ve çevre düzenlemesiyle bu bölge yeni çehresine kavuşmuş olacak. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan mahallemizin içerisine doğru devam eden kanalı ıslah ediyoruz. Kocasinan’ımızın her bir bölgesini güzelleştirmek ve yeni bir çehreye kavuşturmak adına çalışmalar aralıksız devam edecek. Bütün ekiplerimiz, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”
Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel ve daha modern bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde modern dönüşüm

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