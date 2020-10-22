YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal, Kcasinan’a yakışır hale getirildi

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal, Kcasinan’a yakışır hale getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal ıslahı çalışmalarını tamamladı.

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal ıslahı çalışmalarını tamamladı. Yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kanal ıslahıyla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturduklarını söyledi.
Kocasinan’ı baştan aşağıya modernize ederken, şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini belirtti. Hizmette sınır tanımadıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Kocasinan’ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz kanal ıslahı ve çevre düzenlemesiyle bu bölge yeni çehresine kavuşturduk. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan mahallemizin içerisine doğru devam eden kanalı, ıslah ettik. Kocasinan’ımızın her bir bölgesini güzelleştirmek ve yeni bir çehreye kavuşturmak adına çalışmalar aralıksız devam edecek. Bütün ekiplerimiz, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır. Çalışmalarımız, hayırlı uğurlu olsun.”
Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki 550 metre uzunluğunda kanal, ıslah edilerek perde duvar yapıldı. Ayrıca Erkilet Bulvarı’ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na kadar uzanan 2 kilometre uzunluğundaki kanal ise temizlenerek, 20 bin metrekare alana beton döküldü. Böylelikle kanal ıslah çalışmalarıyla bölge, daha temiz ve daha modern bir çehreye kavuşturuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı
Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:28
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Ayşen Eczanesi
Bunyan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.