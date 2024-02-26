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Hocalı Katliamı kurbanları Ankara'da anıldı

AA AA
26.02.2024 14:37
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Keçiören Belediyesince, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma programı düzenlendi.

Keçiören'de, Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'ndaki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programın açılış konuşmasında, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı 1992 yılına şahitlik ettiğini ve derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Altınok, "Bir millet tek devlet, sözünün gün geçtikçe anlamının daha da arttığı bu zamanlarda eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i ve Elçibey'i saygı ve minnetle anıyorum. Tarih en iyi gerçektir. Gün olacak bunun hesabı sorulacak ve Karabağ yeniden Azerbaycan toprağı olacak demiştik. Karabağ'da kahramanlarımızın kanlarıyla yine bir destan yazıldı ve yıllar sonra Karabağ tekrar can Azerbaycan toprağı oldu. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Hocalı Katliamı'nda yaşanan olayların şu an Filistin'de yaşandığını vurgulayan Altınok, şöyle devam etti:

"Hocalı Katliamı bütün dünyanın gözü önünde yaşanan bir soykırımdı. İnsan hakları nerede, Avrupa Birliği nerede, demokrasi nerede, özgürlük nerede, bu durumlar tüm dünya için değişiyor. Şu an Filistin, mazlum ve masum bir devlet olarak maalesef bütün dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutuluyor. Fakat ne insan hakları ne Avrupa Birliği ne de bununla ilgili teşkilatlar, hepsi sus pus. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'Dünya beşten büyüktür' diyorum."

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da Karabağ'da yaşanan Hocalı Katliamı'nda Türkiye'nin hassasiyetinin önemini vurguladı.

Altınok'u bir Azerbaycan ve Türk dünyası sevdalısı olarak niteleyen Mammadov, "Azerbaycan bağımsızlığını elde ettiği günden itibaren kalbinde Azerbaycan'ı yaşatan bir kişidir. Sevgilerini ve desteklerini esirgemeyen Türk milletine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 32 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hocalı Anıtı'na karanfil ve çelenk bırakıldı.

Anma programına, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bazı siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.

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