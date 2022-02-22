Hocalı Katliamı şehitleri Kars'ta anıldı

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle Kars'ta anma programı düzenlendi.

Haydar Aliyev Parkı'ndaki anıta karanfil bırakılmasının ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Hocalı Katliamı'nın tarihin en acılı sayfalarından biri olduğunu söyledi.

Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla, mağdurların taşınır, taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Bölgede etnik arındırma uygulanması, ne yazık ki kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir. Hocalı'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza, kardeşlerimize, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mazlum Türk topluluklarının selamete, refaha ulaşmasını temenni ediyorum.

Şükürler olsun ki 2020 yılındaki 44 gün süren savaş sonunda, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ geri alınarak şanlı bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer, hepimizi mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Zira, her iki ülkenin üzüntüsü de mutluluğu da ortaktır. Tek millet, iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi Karabağ'da da verdiği haklı mücadeledeki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğimiz takdire şayandır."

Öksüz, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olduğunu, öyle kalmaya da devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve her konudaki stratejik ortaklığın ilelebet süreceğine inandığını vurguladı.

- "Karabağ toprakları işgalden azat edildi"

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de Hocalı Katliamı'nın unutulmaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sovyetler Birliği ordusunun desteğiyle Ermenistan, kış ayının en soğuk döneminde insanlarımızı katletti. Yüzlerce canımızı, yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden, hamile kadınlar bile karınları kesilerek öldürüldü. Hatta Ermeniler hamile kadının karnındaki çocuğun erkek mi kız mı iddiasına girip, karınlarını kesip cinsiyetin ne olduğu iddiasını kazanıyorlardı. İnsanlarımız sadece Hocalı'da değil, Karabağ'da da şehit vermiş. Allah'a şükürler olsun, 44 gün süren savaş neticesinde Karabağ toprakları işgalden azat edildi."

Şiirlerin okunduğu programda, katliama ilişkin videolar gösterildi.

