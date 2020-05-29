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HOİ Başkanı Adem Köse: “Korona performansımız sağlık turizmine ivme kazandıracak”

OSMANİYE HABERLERİ  | 29.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Hair Of İstanbul (HOİ) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, Türkiye’nin korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekerek, bu performansın sağlık turizminin ivme kazanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.Yurtdışında yaşayan insanların ülkemize gelerek ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve estetik cerrahi alanlarında sağlık hizmetlerinden faydalandığını, ciddi bir döviz kaynağı sağladığını kaydeden Adem Köse, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında esas büyük sıçramayı korona sürecinden sonra yapacağını söyledi.Türkiye’nin sağlık hizmeti ve modern tesisleri ile dünyada parmakla gösterilecek bir noktaya geldiğini belirten HOI Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde yürütülen Covid-19 Savunması, bir milli mücadele örneğidir.

HOİ Başkanı Adem Köse: “Korona performansımız sağlık turizmine ivme kazandıracak”

Hair Of İstanbul (HOİ) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, Türkiye’nin korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekerek, bu performansın sağlık turizminin ivme kazanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Yurtdışında yaşayan insanların ülkemize gelerek ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve estetik cerrahi alanlarında sağlık hizmetlerinden faydalandığını, ciddi bir döviz kaynağı sağladığını kaydeden Adem Köse, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında esas büyük sıçramayı korona sürecinden sonra yapacağını söyledi.
Türkiye’nin sağlık hizmeti ve modern tesisleri ile dünyada parmakla gösterilecek bir noktaya geldiğini belirten HOI Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde yürütülen Covid-19 Savunması, bir milli mücadele örneğidir. Devletimiz yalnızca günü kurtarma değil, yaptığı manevraları Covid-19 sonrasınıda hesaba katarak gerçekleştirmektedir. Özellikle Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalanı arazilerine yapılan hastaneler, Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre, Sağlık Turizmi için de kullanıma uygun şekilde inşa edildi. Covid-19 sonrası ülkemiz, kendini dünyaya Tıp ve Sağlık konularında kanıtlamış olacaktır. Başakşehir Şehir Hastanesi başta olmak üzere 18 şehir hastanesiyle, Türkiye Modern Tıp’ın başkenti olmaya adaydır” dedi.
Sağlık turizminin girişimcileri bu sıkıntılı sürecin ardında nice fırsatlar sunacağına inandığını ifade eden Köse, “Özellikle Sağlık Turizminin döviz kazandırıcı hizmetler kapsamına alınmasıyla, ciddi bir teşvik alarak girişimcilerin önü açıldı. Bu alanda yalnızca sağlık mensuplarının değil, uluslararası hukukçuların, nitelikli satışçıların da istihdamına olanak sağlandı” dedi.
Adem Köse, özellikle sağlık turizmi için ülkemize gelen uluslararası vatandaşlar ile münasebeti operasyon sonrası da sürdürmek ve hatta onları potansiyel bir iş arkadaşı olarak görmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

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