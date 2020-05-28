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HOI Başkanı Adem Köse’den gençlere girişimcilik tüyoları

HATAY HABERLERİ  | 28.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Hair Of İstanbul (HOİ) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, üniversite öğrencilerine ve gençlere, girişimciliğin temel prensiplerini anlattı.

HOI Başkanı Adem Köse’den gençlere girişimcilik tüyoları

Hair Of İstanbul (HOİ) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, üniversite öğrencilerine ve gençlere, girişimciliğin temel prensiplerini anlattı. Köse, "Türkiye’de girişim için sermaye bulma çabasına girmeden evvel, ürün ve hizmet satmada deneyim kazanmak önemlidir” dedi.
Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi’nde ortaya çıkan “start-up” kültürünün gençlerin dijital, medikal ve teknoloji alanında büyük etkiler oluşturan işlere imza atmalarını sağladığını belirten Adem Köse, girişimciliğin kitaplarda yazmayan taraflarını anlattı.
Girişimcilik için önce iş planı yapmak gerektiğini vurgulayan Adem Köse, iyi bir gelir modelinin girişimcilik serüveninde insanların en güçlü dayanağı olduğunu belirtti. Bu noktada güncel durumu kağıda dökmek açısından en etkili yöntemin “Canvas İş Modeli” olduğunu söyleyen Köse, “Bir işletme kağıt üzerinde kar etmiyorsa, ölüdür. Ancak her kağıt üstünde kar eden şirketin başarılı olacağını söylemek de imkansızdır. Gençlere özellikle Türkiye’de girişim için sermaye bulma çabasına girmeden evvel, ürün ve hizmet satmada deneyim kazanmak önemlidir” dedi.
Covid-19 sürecinde Türkiye’de çok kısa sürede satışa hazır hale getirilen yerli solunum cihazının bu konuda verilebilecek en güzel örnek olduğuna işaret eden Köse, şöyle devam etti:
“Covid-19 bize gösterdi ki, Türkiye kendi başına yetebilmelidir. Özellikle Selçuk Bayraktar önderliğindeki ekibin, Biosys firmasıyla yerli solunum cihazını geliştirip yaygınlaştırması kriz anında ülke olarak tek başımıza olduğumuzu gösterdi. Bu noktada ülkemizde girişimciliği yaymak, denemek oldukça önemli. Dün Biosys firması böyle bir prototip yapmasaydı, bugün Somali Devletine Türkiye solunum cihazı gönderemezdi. İşte ülkemizde girişimciliğin en güzel örneği!”
Öte yandan ülkemizde sağlık turizmi konusunda ciddi bir potansiyel arz ettiğini belirten Adem Köse, gençlere bu sektörle ilgili de bilgiler verdi. Korona ile mücadelede ülkemizin kendini kanıtladığını ve hastalık sürecinin atlatılması sonrası dünyada gözlerin Türkiye’ye çevrileceğini belirten Adem Köse, “Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesi tüm dünya çevreleri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Türkiye şu anda Avrupa’daki en az ölüm oranına sahip olan ülkedir. Bu ülkemizde sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermektedir. Covid-19 etkisini azalttığında, özellikle Avrupa ve Amerika gibi ülkelerden Türkiye’ye şifa bulmak için ciddi bir akım olacağını görmemek mümkün değil. Sağlık sektörü kendini Sağlık Turizmi konusunda hazırlamalı.”dedi.

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