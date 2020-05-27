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HOİ Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse: “Sosyal mesafe ve maske virüs yayılımını önler”

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Hair Of İstanbul Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, korona virüs sürecinde alınan tedbirlerin virüsün yayılımını önlemek adına büyük önem taşıdığını söyledi.HOI Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, Covid-19 pandemi sürecinde herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluklar olduğunu hatırlattı.

HOİ Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse: “Sosyal mesafe ve maske virüs yayılımını önler”

Hair Of İstanbul Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, korona virüs sürecinde alınan tedbirlerin virüsün yayılımını önlemek adına büyük önem taşıdığını söyledi.
HOI Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, Covid-19 pandemi sürecinde herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluklar olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere riayet etmenin büyük önem taşığını vurgulayan Adem Köse, sosyal mesafe ve maske kullanımıyla virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğini belirtti.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanı yerleşkesine kurulan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin salgınla mücadele ve sağlık turizmi kapsamında değerlendirmesi adına ülkemiz için büyük bir avantaj olduğunu belirten Köse, şöyle devam etti
“20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı sayesinde hareketlilik ciddi miktarda azaldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda olası can kaybı ve viral enfeksiyon riskini evde kalarak azaltmış oldu. Bu süreçte geliştirilen Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması sayesinde pandemi koordinasyonu sürecinde halka doğru bilgilendirmeler yapıldı. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve emekçilerine buradan bir kez daha teşekkür ederim.”

Pandemi hastaneleri sağlık turizmi için büyük avantaj
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanı yerleşkesine kurulan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin 45 gün gibi kısa bir zamanda bitirilmesiyle, salgınla mücadelenin merkezileşmesinin mümkün hale geleceğine işaret eden Köse “Pandemi sonrasında ise İstanbul’un dünya sağlık başkenti olması yolunda çok önemli 2 adet havalimanı kapasiteli sağlık tesisi olacak. Bu aslında devletimizin sağlık konusunda ciddi yatırımlar yapmaktan hiç bir zaman çekinmediğinin bir göstergesidir” diye konuştu.
Adem Köse, “Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ekonomik destek kalkanı, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarmanın yasaklanması gibi önlemlerin, KOBİ’ler, büyük işletmeler ve çalışan emekçiler için adeta can suyu olduğunu da sözlerine ekledi.

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