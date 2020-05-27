HOİ Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse: “Sosyal mesafe ve maske virüs yayılımını önler”

Hair Of İstanbul Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, korona virüs sürecinde alınan tedbirlerin virüsün yayılımını önlemek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

HOI Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse, Covid-19 pandemi sürecinde herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluklar olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere riayet etmenin büyük önem taşığını vurgulayan Adem Köse, sosyal mesafe ve maske kullanımıyla virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğini belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanı yerleşkesine kurulan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin salgınla mücadele ve sağlık turizmi kapsamında değerlendirmesi adına ülkemiz için büyük bir avantaj olduğunu belirten Köse, şöyle devam etti

“20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı sayesinde hareketlilik ciddi miktarda azaldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda olası can kaybı ve viral enfeksiyon riskini evde kalarak azaltmış oldu. Bu süreçte geliştirilen Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması sayesinde pandemi koordinasyonu sürecinde halka doğru bilgilendirmeler yapıldı. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve emekçilerine buradan bir kez daha teşekkür ederim.”